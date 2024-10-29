Apple представила новый iMac 2024 года

Вчера компания Apple официально анонсировала обновлённый компьютер iMac в рамках серии анонсов, посвящённых продуктам Mac нового поколения. Новый iMac 2024 года построен на последнем процессоре Apple M4 — чип получил 10-ядерный центральный процессор, который, по заявлениям компании, работает на 1,7 раза быстрее модели с M1 и в 1,3 раза быстрее модели с M3 в Excel. Также процессор может похвастаться новой графикой на 10 ядер, что позволяет добиться вдвое большей производительности, чем в случае с M1. И, естественно, в чипе M4 также улучшен нейронный процессор, который более чем в 3 раза быстрее, чем у M1.

В дополнение к более быстрому чипу новый iMac теперь поставляется с 16 ГБ оперативной памяти по умолчанию (при желании память можно расширить до 24 ГБ или 32 ГБ), а объём встроенного хранилища начинается от 256 ГБ и может быть увеличен до 2 ТБ при желании покупателя. А вот дисплей у iMac остался прежним — это 24-дюймовый Retina-экран с разрешением 4.5K, но теперь доступна опция антибликового стекла с нанотекстурой, которая значительно уменьшает блики по сравнению с глянцевым базовым вариантом. Правда, стоит такое покрытие 200 долларов, что довольно дорого на самом деле. Примечательно, что фронтальная камера тоже была обновлена — до модели с разрешением 12 Мп с поддержкой функции Center Stage, которая автоматически кадрирует изображение в зависимости от положения человека в кадре. Стильный компьютер, но слишком уж дорогой, да и 24 дюйма для десктопа маловато.