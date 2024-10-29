Apple представила новый iMac 2024 года

В дополнение к более быстрому чипу новый iMac теперь поставляется с 16 ГБ оперативной памяти по умолчанию (при желании память можно расширить до 24 ГБ или 32 ГБ), а объём встроенного хранилища начинается от 256 ГБ и может быть увеличен до 2 ТБ при желании покупателя. А вот дисплей у iMac остался прежним — это 24-дюймовый Retina-экран с разрешением 4.5K, но теперь доступна опция антибликового стекла с нанотекстурой, которая значительно уменьшает блики по сравнению с глянцевым базовым вариантом. Правда, стоит такое покрытие 200 долларов, что довольно дорого на самом деле. Примечательно, что фронтальная камера тоже была обновлена — до модели с разрешением 12 Мп с поддержкой функции Center Stage, которая автоматически кадрирует изображение в зависимости от положения человека в кадре. Стильный компьютер, но слишком уж дорогой, да и 24 дюйма для десктопа маловато.