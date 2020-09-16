Apple представила новый планшет

Вчера прошла презентация компании Apple, в ходе которой производитель показал достаточно много интересного. Конечно, многие были удивлены тем фактом, что производитель не показал новый iPhone 12, о котором говорили все достаточно долго, но в итоге оказалось, что его покажут чуть позже. Зато производитель показал планшетный компьютер iPad Air, который выглядит очень стильно, его поставляют в нескольких интересных цветовых вариациях, так что проблем для выбора точно не будет. Это, пожалуй, самая интересная часть презентации, ведь помимо планшета компания показала еще часы и новый сервис подписки, больше ничего. Все же пользователи ожидали новый смартфон и ноутбуки на ARM-процессорах, а оказалось все очень скучно и неинтересно.

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