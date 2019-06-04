Apple представила обновленный Mac Pro

Apple представила новый настольный компьютер для профессионалов Mac Pro и, как и следовало ожидать, он очень мощный.

Mac Pro будет иметь 28-ядерный процессор Xeon, с модулем под 28 ядер мощностью 300 Вт и системой охлаждения, которая позволит ему работать на полную мощность. Также 1,5 ТБ системной памяти и 4 ТБ SSD-накопителя.

Кроме того, он также будет иметь четыре слота для видеокарт. Можно установить четыре карты AMD Radeon Vega Pro общей мощностью 58 терафлопс. Они позволят проигрывать сразу 12 трансляций в разрешении 4k. Есть два порта USB-C, два порта USB-A и разъем для наушников audiojack.

Столь мощное «железо» облачено в корпус из нержавеющей стали и алюминия со съемными панелями. Предусмотрена мощная система охлаждения с тремя гигантскими кулерами, которые прокачивают 8,5 кубических метров воздуха за минуту. Apple сообщила, что цены будут начинаться от $ 5 999 за машину с восьмиъядерным процессором Xeon, 32 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD и GPU AMD Radeon Pro 580X.