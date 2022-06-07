Apple представила операционную систему macOS 13 Ventura

На мероприятии WWDC 2022 Apple представила новую операционную систему — macOS 13 Ventura.

Операционная система получила несколько новых функций. Первая, это Stage Manager - позволяет сортировать приложения по группам, доступ к которым можно получить в левой части рабочего стола. Улучшена производительность системного поиска Spotlight. Переработано приложение Weather, впервые появившееся в iOS 15. Появилась технология Passkeys — ключей доступа к приложениям. В веб-браузере Apple улучшены группы вкладок.

macOS 13 Ventura получила новую технологию MetalFX Upscaling, которая позволяет запускать игры в высоком качестве. Уже анонсированы игры Resident Evil: Village и No Man’s Sky, которые выйдут на macOS.
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