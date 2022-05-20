Apple представила патент на безкнопочные устройства

Apple никогда не боялась экспериментировать. Мы видели, как компания отказалась от всех портов на MacBook в пользу USB-C, убрала зарядные устройства из коробки и даже отказалась от разъема для наушников на iPhone. Оглядываясь назад, это кажется смешанным послужным списком. Теперь Apple, похоже, работает над тем, чтобы отключить еще один ключевой аспект многих устройств — физические кнопки.

Apple в настоящее время предлагает создание специальных поверхностей на продуктах, которые нельзя будет обнаружить в обычных условиях. Эти поверхности будут пронизаны микроперфорациями, которые позволят свету проходить через них. Всякий раз, когда потребуется физический ввод, область будет различима благодаря освещению и будет функционировать как устройство ввода. Чтобы облегчить ввод, технология стремится реализовать датчики, которые будут регистрировать прикосновение или давление и реагировать на них почти так же, как физическая кнопка. Когда вышеупомянутые датчики не используются, они будут отключены, и вся поверхность плавно исчезнет в устройстве. Единственная загвоздка в том, что эта технология работает с ограниченным числом материалов, таких как стекло, керамика и пластик. Из-за философии Apple в отношении качества сборки это препятствие несколько ограничивает потенциал новой технологии.
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