Apple представила свой самый мощный процессор M1 Ultra

Apple потрясла компьютерный мир своим чипом M1, первым аппаратным обеспечением Apple Silicon, которое превратило MacBook Air, Mac Mini и другие компьютеры в портативные флагманы. В прошлом году компания выпустила M1 Pro и M1 Max, которые обеспечили еще большую производительность для 14-дюймового и 16-дюймового MacBook Pro. Теперь Apple добавляет в семейство нового члена: M1 Ultra.

Ключом к M1 Ultra является архитектура Apple UltraFusion — фактически Apple объединяет два отдельных чипа M1 Max в один массивный SoC благодаря межпроцессорному соединению 2,5 ТБ / с, которое предлагает M1 Max. Этот дизайн позволяет Apple удвоить практически все характеристики своего чипа M1 Max в M1 Ultra: 20 ядер ЦП (16 производительных и 4 эффективных), 64 ядра графического процессора, 32-ядерный нейронный движок для обработки ИИ и до 128 ГБ ОЗУ. . В целом Apple утверждает, что M1 Ultra предлагает в восемь раз большую производительность, чем обычный M1.

Apple заявляет, что он предлагает лучшую производительность процессора, чем «16-ядерный настольный ПК», при этом потребляя на 100 Вт меньше энергии, а также сопоставимую производительность графического процессора, чем у «самого высокого класса», потребляя при этом на 200 Вт меньше энергии. M1 Ultra дебютирует в новом настольном компьютере Mac Studio, о котором Apple объявила вместе с новым чипом на своем мероприятии.