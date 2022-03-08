Apple представила свой самый мощный процессор M1 Ultra

Apple потрясла компьютерный мир своим чипом M1, первым аппаратным обеспечением Apple Silicon, которое превратило MacBook Air, Mac Mini и другие компьютеры в портативные флагманы. В прошлом году компания выпустила M1 Pro и M1 Max, которые обеспечили еще большую производительность для 14-дюймового и 16-дюймового MacBook Pro. Теперь Apple добавляет в семейство нового члена: M1 Ultra.

Ключом к M1 Ultra является архитектура Apple UltraFusion — фактически Apple объединяет два отдельных чипа M1 Max в один массивный SoC благодаря межпроцессорному соединению 2,5 ТБ / с, которое предлагает M1 Max. Этот дизайн позволяет Apple удвоить практически все характеристики своего чипа M1 Max в M1 Ultra: 20 ядер ЦП (16 производительных и 4 эффективных), 64 ядра графического процессора, 32-ядерный нейронный движок для обработки ИИ и до 128 ГБ ОЗУ. . В целом Apple утверждает, что M1 Ultra предлагает в восемь раз большую производительность, чем обычный M1.

Apple заявляет, что он предлагает лучшую производительность процессора, чем «16-ядерный настольный ПК», при этом потребляя на 100 Вт меньше энергии, а также сопоставимую производительность графического процессора, чем у «самого высокого класса», потребляя при этом на 200 Вт меньше энергии. M1 Ultra дебютирует в новом настольном компьютере Mac Studio, о котором Apple объявила вместе с новым чипом на своем мероприятии.

Комментарии и отзывы M1 Ultra
AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 выйдет в марте 2022 года…
AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 выйдет в марте 2022 годаAMD готовится обновить свою линейку процессоров для рабочих станций Ryzen Threadripper PRO, анонс продукт…
Запуск чипсета Exynos 2200 отложен…
Запуск чипсета Exynos 2200 отложенSamsung Semiconductor должна была представить Exynos 2200 11 января, но источник информации сообщает, что…
Intel выпустит новые графические процессоры Arc Celestial в …
Intel выпустит новые графические процессоры Arc Celestial в Intel недавно обнародовала свои планы по выпуску графических карт Celestial Arc 3-го поколения, которые б…
Intel выпускает новые процессоры Xeon D-2700 и Xeon D-1700…
Intel выпускает новые процессоры Xeon D-2700 и Xeon D-1700Новые процессоры Intel Xeon D-2700 и Xeon D-1700 основаны на микроархитектуре Intel Sunny Cove и поддержи…
Samsung рекламирует поддержку трассировки лучей Exynos 2200…
Samsung рекламирует поддержку трассировки лучей Exynos 2200Samsung опубликовала короткое вступительное видео для Exynos 2200. Он открывается уникальной особенностью…
Ожидается, что доля MediaTek на рынке чипов для смартфонов в…
Ожидается, что доля MediaTek на рынке чипов для смартфонов вMediaTek достигла рекордной выручки в размере 17,6 млрд долларов в 2021 году, при этом операционная маржа…
JEDEC выпускает обновление HBM3 для стандарта памяти с высок…
JEDEC выпускает обновление HBM3 для стандарта памяти с высокАссоциация полупроводниковых технологий JEDEC, мировой лидер в разработке стандартов для микроэлектронной…
Intel готовит процессоры Core i9-12900KS с тактовой частотой…
Intel готовит процессоры Core i9-12900KS с тактовой частотойСогласно последнему отчету, Intel готовит ответ на 3D V-cache от AMD. Intel может выпустить предварительн…
Qualcomm представила 5G-новинки в РоссииQualcomm представила 5G-новинки в России
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-11400FЛучший процессор Intel. Intel Core i5-11400F
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor