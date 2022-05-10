Apple представила уникальный прототип iPhone с колесом управления iPod Click Wheel

Apple анонсировала свой первый iPhone еще в 2007 году. Однако до выпуска телефона, который изменил правила игры, компания также тайно работала над рядом моделей-прототипов. Теперь появился один такой прототип, и он по меньшей мере, уникален.

Прототипом поделился Тони Фаделл, который также стоял за разработкой iPod еще в 2000-х годах. Недавно Фаделл поделился подробностями о своей работе. Судя по всему, до первого iPhone в качестве мобильного устройства у компании был только iPod. Поэтому, работая над некоторыми ранними прототипами, бренд изучал идею добавления функций телефона в iPod.

Так, один из прототипов имел уникальный дизайн, в который входил культовый Click Wheel. Примечательно, что это может даже использоваться как цифровая клавиатура. Фаделл заявил, что эта ранняя модель была построена сторонним производителем на ранних этапах разработки «iPod Phone». Эта модель включала встроенную камеру и цветовую схему, напоминающую реальный первый iPhone. Шарнир поможет пользователям быстро изменить нижнюю часть iPod, чтобы превратить его в телефон. Судя по всему, сам Стив Джобс решительно настаивал на том, чтобы команда создавала телефон iPod, а не создавала совершенно новое устройство. Причина этого заключалась в популярности культового дизайна iPod, в который входил Click Wheel. Однако вскоре стало понятно, что использование Click Wheel для телефона не очень хорошая идея. Таким образом, он перешел на большой полностью сенсорный экран и операционную систему на базе Mac OS X.
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