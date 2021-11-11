Apple представляет Business Essentials для малого и среднего бизнеса

Apple анонсировала новую функцию Business Essentials для малого и среднего бизнеса с численностью сотрудников до 50 человек. Новый Business Essentials будет стоить 2,99 доллара в месяц на одного пользователя и будет включать в себя управление устройствами, круглосуточную поддержку Apple и хранилище iCloud.

В Apple Business Essentials коллекции позволяют ИТ-персоналу настраивать параметры и приложения для отдельных пользователей, групп или устройств. Когда сотрудники входят в систему на своем корпоративном или личном устройстве со своими рабочими учетными данными, Collections автоматически отправляет настройки, такие как конфигурации VPN и пароли Wi-Fi. Кроме того, Collections установит новое приложение Apple Business Essentials на главный экран каждого сотрудника, откуда они смогут загружать назначенные им корпоративные приложения, такие как Cisco Webex или Microsoft Word.