Apple придумала Vision Pro целых 16 лет назад

Довольно часто патенты, полученные на различные на передовые технологии, часто подаются за годы до их реализации в серийном продукте. Соответственно, неудивительно, что патент под названием eyePod, поданный компанией Apple в 2008 году, спустя 16 лет вновь привлек внимание специалистов. Удивляет другое — устройство, изображённое на этом патенте, поразительно похоже на гарнитуру Apple Vision Pro, которую компания выпустила в продажу относительно недавно. Это говорит о том, что Apple начала работать над концепцией устройства больше полутора десятилетий назад, что по меркам современного рынка является очень большим промежутком времени на разработку.

Самое примечательное в патенте — это дизайн фронтальной панели устройства, который практически идентичен изогнутому дисплею Vision Pro. Важно отметить, что в 2008 году технологии, использованные в Vision Pro, ещё даже не существовали. Проблема лишь в том, что даже спустя 16 лет после подачи патента гарнитура не смогла завоевать массовую популярность из-за высокой стоимости. На текущий момент, по информации специалистов, присутствие Vision Pro на полках магазинов в США постепенно сокращается, а новости о более доступной версии гарнитуры скорее разочаровывают, чем воодушевляют. Запуск доступной гарнитуры отложен на 2027 год или даже позже — производитель пока что не знает, как привлечь внимание аудитории и сделать цену более или менее адекватной, чтобы пользователи хотели покупать новинку.
Microsoft выпустила апдейт Windows 11 24H2…
Сегодня компания Microsoft начала развёртывание обновления Windows 11 24H2 — эта версия улучшает безопасн…
Mac mini нового поколения разобрали до винтика…
Новейший компьютер Mac mini 2024 года на базе процессора M4 уже разобрали до винтика, чтобы продемонстрир…
NVIDIA вводит лимиты на GeForce Now…
Сегодня компания NVIDIA официально анонсировала достаточно важные изменения в работе своего облачного игр…
Acer официально представила консоль Nitro Blaze 7…
Сегодня компания Acer официально вышла на рынок портативных игровых консолей, представив свою собственную…
Apple снижает объёмы производства Vision Pro…
Согласно информации издания The Information, планы по производству устройства Apple Vision Pro были сокра…
Новые видеокарты компании NVIDIA готовятся к старту продаж…
На протяжении достаточно длительного времени в сети обсуждают грядущие поставки новых серверов от компани…
Apple обновит умную колонку, интегрировав в неё дисплей…
Вероятно, если вы следите за новыми продуктами от компании Apple, то вы знаете, что в последнее время про…
Qualcomm выпустила Snapdragon Dev Kit за 900 долларов…
Вчера появилась информация о том, что девктик Snapdragon Dev Kit был представлен компанией Qualcomm для р…
Доступный смартфон без компромиссов. Обзор и тесты TECNO CAMON 30Доступный смартфон без компромиссов. Обзор и тесты TECNO CAMON 30
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor