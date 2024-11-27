Apple придумала Vision Pro целых 16 лет назад

Довольно часто патенты, полученные на различные на передовые технологии, часто подаются за годы до их реализации в серийном продукте. Соответственно, неудивительно, что патент под названием eyePod, поданный компанией Apple в 2008 году, спустя 16 лет вновь привлек внимание специалистов. Удивляет другое — устройство, изображённое на этом патенте, поразительно похоже на гарнитуру Apple Vision Pro, которую компания выпустила в продажу относительно недавно. Это говорит о том, что Apple начала работать над концепцией устройства больше полутора десятилетий назад, что по меркам современного рынка является очень большим промежутком времени на разработку.

Самое примечательное в патенте — это дизайн фронтальной панели устройства, который практически идентичен изогнутому дисплею Vision Pro. Важно отметить, что в 2008 году технологии, использованные в Vision Pro, ещё даже не существовали. Проблема лишь в том, что даже спустя 16 лет после подачи патента гарнитура не смогла завоевать массовую популярность из-за высокой стоимости. На текущий момент, по информации специалистов, присутствие Vision Pro на полках магазинов в США постепенно сокращается, а новости о более доступной версии гарнитуры скорее разочаровывают, чем воодушевляют. Запуск доступной гарнитуры отложен на 2027 год или даже позже — производитель пока что не знает, как привлечь внимание аудитории и сделать цену более или менее адекватной, чтобы пользователи хотели покупать новинку.