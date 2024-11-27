Apple придумала Vision Pro целых 16 лет назад

Самое примечательное в патенте — это дизайн фронтальной панели устройства, который практически идентичен изогнутому дисплею Vision Pro. Важно отметить, что в 2008 году технологии, использованные в Vision Pro, ещё даже не существовали. Проблема лишь в том, что даже спустя 16 лет после подачи патента гарнитура не смогла завоевать массовую популярность из-за высокой стоимости. На текущий момент, по информации специалистов, присутствие Vision Pro на полках магазинов в США постепенно сокращается, а новости о более доступной версии гарнитуры скорее разочаровывают, чем воодушевляют. Запуск доступной гарнитуры отложен на 2027 год или даже позже — производитель пока что не знает, как привлечь внимание аудитории и сделать цену более или менее адекватной, чтобы пользователи хотели покупать новинку.