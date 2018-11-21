Apple приобретает стартап ИИ - Silk Labs

Apple «тихо» приобрела разработчика искусственно интеллектуального программного обеспечения для подключенных устройств в начале этого года. Silk Labs - это небольшой стартап, с примерно дюжиной сотрудников, основанного Андреасом Галом, который ранее занимал должность главного технического директора Mozilla. Silk Labs сосредоточила свое внимание на разработке программного обеспечения для распознавания изображений и звука с использованием глубоких нейронных сетей.

Одной из возможных причин, по которой Apple может приобрести Silk Labs, является то, что в последнее время основное внимание уделяется опыту ИИ в области конфиденциальности. Это имеет смысл, поскольку Apple является давним сторонником конфиденциальности данных пользователей.