Apple продемонстрировала концепт нового iMac

Apple опубликовала новую концепцию iMac. Концепт разработал 24-х летний дизайнер Хакомо Дода. Он представил совершенно свежий взгляд на iMac.

Новая концепция iMac представляет собой экран без рамки, выглядит современно и футуристично. Изображения нам показывают, классическую форму полуокружности, в основе которой находится процессор, графический процессор, охлаждение и остальные комплектующие.

Корпус и экран соединены с помощью регулируемого рычага, который можно поворачивать в разные положения. Клавиатура также претерпела изменения, клавиши отсутствуют, вместо них сенсорный экран.

У компании Apple есть все для реализации нового концепта iMac. В целом концепт выглядит потрясающе.