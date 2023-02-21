Apple произведёт A17 Bionic по технологии 3 нанометра

Сегодня инсайдеры поделились довольно интересной новостью о том, что компания Apple заняла буквально все производственные мощности компании TSMC для производства чипов по новому технологическому процессу. Данная технология необходима для производства процессоров A17 Bionic, которые будут использоваться в свежих флагманских смартфонах компании, а также для процессором M3 нового поколения для ноутбуков и компьютеров. Это достаточно хорошие новости, потому что новый технологический процесс означает, что смартфоны и ноутбуки будут потреблять меньше энергии при той же производительности, предоставляя потенциальному покупателю больше времени работы от одного заряда аккумулятора. Впрочем, пока что не совсем ясно, как всё будет реализовано на самом деле.

Благодаря технологическому процессу в 3 нанометра производитель получает чип с уменьшенными транзисторами, так что он может повысить производительность при тех же размерах чипа. Проблема данного решения в том, что чистая производительность действительно повышается, но автономность в этом случае увеличится на незначительные 10-15%, что в повседневной жизни заметить будет почти невозможно. Соответственно, будем наблюдать за ситуацией и новыми сливами, чтобы понять, какую именно стратегию решила выбрать компания Apple в случае с A17 Bionic и М3. Было бы неплохо заполучить достаточно времени автономной работы, но при этом не переживать о производительности в сравнении с конкурентами.
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