Apple работает над новым 15-дюймовым iPad для дома

Сообщается что Apple работает над новым 15-дюймовым iPad для дома. В отчете указывается, что грядущий iPad с большим экраном может быть оснащен мощным чипсетом и включать лучшую камеру в альбомной ориентации. Ожидается, что он будет иметь опору для настенного крепления и вилку для питания. Предполагается, что это устройство два в одном, которое можно использовать как умный дисплей для дома и как планшет.

В соответствующих новостях отчет также подтверждает, что Apple выпустит свой новый iPad Pro в 11-дюймовых и 12,9-дюймовых моделях в следующем году. Оба они будут оснащены мини-светодиодным дисплеем и будут поддерживать беспроводную зарядку Mag-Safe, а также обратную беспроводную зарядку.
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