Apple работает над складной моделью iPhone

Apple, по-видимому, начала разработку OLED-панели, в которой не используется поляризатор. Другими словами, вполне возможно, что компания работает над своим первым складным iPhone, в котором будет использоваться эта технология отображения.

Убрав поляризатор на дисплее, панель станет еще тоньше, а значит, она будет оптимальной и для складного экрана. Для тех, кто не знает, поляризаторы используются для пропуска света только в определенных направлениях. Это повышает жизнеспособность дисплея. Но это также снижает общую яркость панели. Примечательно, что Samsung Display первой изготовила OLED-панель без поляризатора, которая использовалась в Galaxy Z Fold 3 . Эта модель была последней складной моделью телефона компании. Таким образом, это означает, что гигант Apple, возможно, также планирует создать собственную складную модель iPhone.

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