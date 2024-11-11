Apple работает над умными очками для iPhone

Достаточно высокая стоимость и полное отсутствие расширенного каталога приложений не позволили Apple Vision Pro стать по-настоящему массовым продуктом. Более того, если верить последним новостям, производство этой гарнитуры планируется завершить уже в этом году. И, что немного грустно, сегодня инсайдеры сообщили, что у компании возникли проблемы с разработкой более доступной модели шлема виртуальной реальности, и хотя ранее запуск был намечен на 2025 год, производство теперь отложено как минимум до 2027 года. Соответственно, по мнению нескольких аналитиков, компании Apple нужно искать новые источники дохода, если производитель хочет нарастить выручку в ближайшем будущем. Хотя iPhone уже давно является основным продуктом гиганта из Купертино, приносящим большую часть доходов компании, его продаж недостаточно для достижения желаемого роста в ближайшем будущем.

Возможно, по словам специалистов, компании стоит выпустить очки дополненной реальности, которые будут работать в паре с iPhone и будут продаваться по вполне доступной стоимости. Да, некоторые пользователи могут считать, что использование iPhone в сочетании с очками создаст некие неудобства, но, вероятно, Apple видит в этом способ сделать умные очки важной частью своей экосистемы. И, судя по всему, компания уже предпринимала попытки разработать автономные смарт-очки, хотя тогда ничего не вышло. Но сейчас технологии шагнули вперёд и добиться успеха вполне реально.