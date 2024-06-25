Apple разрабатывает доступную версию Vision Pro с подключением к iPhone

На просторах интернета в последнее время активно ходят слухи о том, что компания Apple разрабатывает более доступную версию своей гарнитуры дополненной реальности Vision Pro, которую сейчас продают за внушительную сумму в 3500 долларов. Это действительно слишком высокая цена, так как в данном случае пользователь платит только за шлем, а дополнительные аксессуары к нему обойдутся ещё в 1000 долларов минимум — это выходит цена на уровне подержанного автомобиля. Соответственно, специалист из информационного издания Bloomberg предполагает, что устройство нового поколения в доступном сегменте будет использовать проводное подключение к iPhone или Mac, чтобы производителю не нужно было устанавливать чип внутри шлема. За счёт этого можно существенно снизить стоимость гаджета и сделать его более доступным.

Журналист издания сообщает, что более доступная версия гарнитуры Vision от Apple носит кодовое название N107 и она, теоретически, сохранит ключевые функции Vision Pro. Но ключевым изменением, которое и позволит снизить цену на данный шлем, является зависимость устройства от проводного подключения к iPhone или Mac для получения необходимой вычислительной мощности. Ожидается, что более дешёвая версия гарнитуры Apple Vision также будет иметь более узкое поле зрения по сравнению с Vision Pro, а релиз новинки должен состояться уже в 2025 году. Соответственно, второе поколение шлема флагманского уровня стоит ждать только к 2026 году.