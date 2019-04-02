Apple разрабатывает полноценный электромобиль

Apple только что наняла Михаэля Швекуча, бывшего вице-президента Tesla по инженерному делу на должность старшего технического директора в группе специальных проектов.

Раньше он курировал трансмиссии Tesla и имеет большой опыт в разработке электрических и гибридных трансмиссий. Михаэль также работал на BMW i8, Porsche 918 Spyder, Fiat 500e и других. Долгое время велись споры о скрытом автомобильном проекте Apple, касающемся только автономной системы управления транспортными средствами, а не полностью автономного электрического автомобиля. Теперь, когда Швекуч, который разрабатывал исключительно электромеханические трансмиссии, присоединился к Apple, становится ясно, что компания планирует вывести на рынок полноценный электромобиль.