Apple разрабатывает собственный игровой контроллер

Сегодня Apple опубликовала патент на собственный игровой контроллер. В патенте указано, что Apple тестирует три стиля игровых контроллеров.

Первый на изображениях показано, что два аксессуара можно без особого труда подключить к iPhone, превратив его в портативное игровое устройство. Хотя один конец может быть подключен к порту Lightning, неизвестно, как другой будет соединяться с iPhone. Возможно, Apple использует подход сопряжения, аналогичный тому, как AirPods легко взаимодействуют с устройствами компании.

Следующий стиль игрового контроллера — это игровой фолио для iPhone. Этот фолио будет располагаться напротив дисплея iPhone и может иметь дополнительный экран, чтобы помочь пользователю общаться во время набора текстовых сообщений через всплывающую клавиатуру. Третий стиль предполагает более традиционный подход, но, поскольку это не патент на промышленный образец, фактический коммерческий продукт может выглядеть значительно иначе. Этот контроллер может работать с Apple TV, предлагая скользящий переключатель, позволяющий пользователю запускать игровой режим, режим обмена сообщениями или режим телефона.

Патент представляет собой 266-страничный документ, содержащий интересные подробности о потенциальных планах Apple по выпуску игровой периферии, но будут ли они предназначены исключительно для iPhone, iPad и Apple TV или нет, пока неизвестно.
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