Apple снижает объёмы производства Vision Pro

Согласно информации издания The Information, планы по производству устройства Apple Vision Pro были сокращены компанией Apple из-за низкого спроса на данный шлем дополненной реальности. Собственно, эта информация появилась после интервью Тима Кука, в котором глава компании заявил, что компания хотела бы продавать больше шлемов, но при цене в 3500 долларов устройство не является массовым продуктом и, соответственно, это просто невозможно. Это подтверждает более ранние публикации инсайдеров, в которых говорилось, что Apple изменила свою стратегию, сосредоточив внимание на создании более доступной версии гарнитуры, которая может поступить в продажу уже в следующем году.

При этом компания Apple в сообщении производителям комплектующих для шлема дополненной реальности отмечает возможность увеличения объёмов производства, если спрос неожиданно возрастёт, а также то, что будущая модель может использовать компоненты из текущей версии, так что модифицировать производственные линии не придётся. И, конечно, стоит напомнить, что изначально компания говорила о возможности выпуска до миллиона устройств в год, после чего появились данные о желании продать 600-800 тысяч шлемов за отчётный период. После релиза планы были снижены до отметки в 400 тысяч единиц, но, видимо, и в этом направлении производителю придётся поубавить пыл. Что, конечно, было ожидаемо, потому что стоимость у гаджета слишком уж высокая. Многие себе такое устройство позволить не могут.
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