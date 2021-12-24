Apple собирается выпустить 4-нм чипы M2 в следующем году

Apple начала переход с чипов Intel на собственные чипы Apple Silicon в прошлом году, выпустив серию MacBook. На данный момент компания выпустила три чипа для Mac, основанных на архитектуре ARM. Теперь в новом отчете утверждается, что технологический гигант работает над преемником всех трех существующих чипов, который будет называться Apple M2, M2 Pro и M2 Max, а также поделился некоторыми ключевыми деталями.

Утверждается, что Apple выпустит первый процессор M2 под кодовым названием Staten во второй половине 2022 года, а в первой половине 2023 года появится новый процессор M2X с кодовым названием Rhodes. Будут чипы M2 Pro и M2 Max с разными графическими ядрами. Все чипы линейки Apple Silicon M2 будут производиться Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ( TSMC ) по 4-нм техпроцессу. Также предполагается, что преемник серии M2, которая, вероятно, будет линейкой M3, будет производиться с использованием 3-нанометрового процесса TSMC. Предстоящие чипы серии M2 от Apple будут использоваться в шести продуктах этого бренда.
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