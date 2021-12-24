Apple собирается выпустить 4-нм чипы M2 в следующем году

Утверждается, что Apple выпустит первый процессор M2 под кодовым названием Staten во второй половине 2022 года, а в первой половине 2023 года появится новый процессор M2X с кодовым названием Rhodes. Будут чипы M2 Pro и M2 Max с разными графическими ядрами. Все чипы линейки Apple Silicon M2 будут производиться Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ( TSMC ) по 4-нм техпроцессу. Также предполагается, что преемник серии M2, которая, вероятно, будет линейкой M3, будет производиться с использованием 3-нанометрового процесса TSMC. Предстоящие чипы серии M2 от Apple будут использоваться в шести продуктах этого бренда.