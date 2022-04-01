Apple сотрудничает с LG над созданием новой складной OLED-панели с ультратонким стеклом

Согласно последнему отчету, Apple пытается внедрить технологию складных дисплеев прямо в свою линейку iPad и MacBook с помощью LG. Корейский производитель, по-видимому, работает над новым типом складного OLED-дисплея, в котором будет использоваться технология ультратонкого стекла. LG работает с другими производителями ноутбуков, такими как HP, над разработкой 17-дюймовых OLED-панелей 4K, которые можно уменьшить до 11 дюймов при сгибании внутрь. Ожидается, что такие экраны будут поставлены производителю ноутбуков в этом году, и наряду с этим Apple поддерживает тесные деловые связи с производителем дисплеев.

В отличие от других складных дисплеев, в которых используется полиимид, Apple и LG экспериментируют с использованием ультратонкого стекла в своих складных OLED-панелях для использования в будущих моделях iPad и MacBook. В отчете не упоминаются преимущества использования сверхтонкого стекла по сравнению с полиимидом, но учитывая склонность Apple к закупке высококачественных материалов, мы подозреваем, что это связано с увеличением срока службы складной OLED-панели.