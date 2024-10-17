Apple создала совместно с BYD революционную батарею

Сегодня в сети появилась информация о том, что компания Apple сотрудничала с китайским гигантом в области электромобилей и аккумуляторов BYD для разработки революционной системы батарей. Это секретное партнёрство, которое запустили в 2017 году, было сосредоточено на литий-железо-фосфатных аккумуляторах, которые часто хвалят за их долговечность и преимущества в безопасности по сравнению с доступными на тот момент батареями для электромобилей. Хотя Apple в конечном итоге отказалась от своего амбициозного проекта по созданию автомобиля, сотрудничество с BYD даёт интересное представление о стремлениях компании в сфере электромобилей. Совместные усилия были направлены на создание высокоспециализированной системы батарей, разработанной специально для планируемых автомобилей Apple.

Инженеры Apple привнесли свой опыт в области продвинутых аккумуляторных блоков и теплового управления, а BYD обеспечила производственную мощь и достижения в технологии LFP. Хотя ни одна из компаний официально не подтвердила совместную разработку батарей, BYD в своём заявлении подчеркнула, что её технология Blade battery, которая сегодня используется во всех электромобилях компании, была разработана собственными инженерами. Однако источники, близкие к разработке, предполагают, что дизайн Blade battery был частично вдохновлён уроками, полученными во время сотрудничества с Apple. Жаль, конечно, что компания в итоге решила не идти по пути автомобилестроения.
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