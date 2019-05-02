Apple страдает из-за дефицита процессоров Intel

Некоторое время назад мы уже говорили о том, что у компании Intel ощущается серьезный дефицит процессоров на 14-нанометровой технологии, так как компания переходит на новый технологический процесс и на это нужны свои ресурсы. Так вот, от этого дефицита страдают как рядовые пользователи, которые вынуждены тратить куда больше средств на сборку компьютера, так и крупные компании. К примеру, у Apple большая часть ноутбуков построена на процессорах Intel, вся архитектура возведена вокруг данного процессорного ряда и теперь компания потеряла уже 300 миллионов долларов выручки из-за того, что «камней» на всех не хватает. Конечно, в Apple напрямую не винят Intel, но они лишь заявили, что из-за недостатка определенных компонентов у них провал в продажах.