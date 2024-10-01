Apple существенно изменит конструкцию Vision Pro

Сегодня журналист информационного издания Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что компания Apple, видимо, очень внимательно следила за релизом новых очков дополненной и виртуальной реальности от различных конкурирующих компаний, и в итоге решила пересмотреть свою стратегию в области пространственных вычислений. Специалисты компании отмечают, что виртуальная реальность полностью изолирует пользователя от реального мира, заменяя его виртуальной средой. И некоторые шлемы используют камеры с цветной передачей сигнала для создания более комфортного AR-опыта — комбинации виртуальных и реальных объектов. Apple Vision Pro делает то же самое, но также данный шлем оснащён внешним экраном, на котором отображается виртуальная версия вашего лица, чтобы окружающие могли чувствовать, что они смотрят вам в глаза.

Однако некоторые конкурирующие компании используют голографические дисплеи, которые полностью прозрачны изначально и позволяют видеть глаза человека без дополнительных экранов. Это в определённом смысле заметно дешевле, чем использовать дополнительный дисплей, при этом пользователь ощущает себя более комфортно и естественно, что может положительно сказаться на продажах гаджета в будущем. Но теперь компании нужно полностью переработать конструкцию своего гаджета, чтобы добиться аналогичного эффекта, а это проблематично, ведь доступная версия шлема должна выйти уже в 2025 году, то есть совсем скоро.