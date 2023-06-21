Apple существенно урезала возможности апгрейда Mac Pro

Сразу после того, как специалисты разобрали новую модель компьютера Mac Studio, команда iFixit произвела разборку последней модели Mac Pro, заявив, что Apple повторно использовала ту же огромную систему охлаждения, которая требовалась для модели предыдущего поколения с процессорами Intel Xeon. Однако, хотя внешний алюминиевый корпус и большая часть компонентов действительно похожи, Apple сделала невозможным обновление компонентов внутри компьютера. Оказалось, что открыть алюминиевую крышку компьютера предельно просто, потому что для этого даже не нужны специальные инструменты. И если получить доступ к компонентам компьютера оказалось достаточно просто, обновить их — совсем другая история.

Процесс разборки показывает, что модули оперативной памяти больше не поддерживают установку новых модулей оперативной памяти уже после покупки компьютера. К сожалению, Apple подтвердила iFixit, что вы не можете вручную заполнить доступный слот, поэтому потребителям нужно сразу настроить свою систему на сайте Apple, иначе они останутся с неиспользуемым слотом, который самостоятельно заполнить нельзя. И это ставит под сомнение саму идею Mac Pro, так как ранее этот компьютер покупали в том числе из-за возможности апгрейда после покупки. Теперь же такой возможности нет и пользователю нет смысла платить за огромный корпус, если такую же производительность можно получить в Mac Studio за гораздо меньшие деньги. И это очень странное решение.
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