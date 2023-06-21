Apple существенно урезала возможности апгрейда Mac Pro

Процесс разборки показывает, что модули оперативной памяти больше не поддерживают установку новых модулей оперативной памяти уже после покупки компьютера. К сожалению, Apple подтвердила iFixit, что вы не можете вручную заполнить доступный слот, поэтому потребителям нужно сразу настроить свою систему на сайте Apple, иначе они останутся с неиспользуемым слотом, который самостоятельно заполнить нельзя. И это ставит под сомнение саму идею Mac Pro, так как ранее этот компьютер покупали в том числе из-за возможности апгрейда после покупки. Теперь же такой возможности нет и пользователю нет смысла платить за огромный корпус, если такую же производительность можно получить в Mac Studio за гораздо меньшие деньги. И это очень странное решение.