Apple усилит конфиденциальность данных ИИ на iPhone

Компания Apple приобрела AI-стартап Xnor.ai примерно за 200 миллионов долларов. Xnor.ai известна созданием высокоэффективных алгоритмов машинного обучения, которые могут работать на устройствах с небольшой вычислительной мощностью без необходимости проходить через облако.

Трехлетний стартап также разработал метод, который позволяет разработчикам программного обеспечения встраивать код AI в приложения, даже если они не разбираются в кодировании AI. Теперь Apple должна сохранить девиз компании «Искусственный Интеллект везде, для всех». Технология Xnor.ai поможет Apple продолжать продвигать конфиденциальность данных на iPhone. Компания сможет хранить данные, полученные с помощью приложений ИИ, на телефоне и вне облака.