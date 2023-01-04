Apple уже готовит процессор M3

Если вы следите за рынком высоких технологий, то заметили, что компания Apple достаточно интересно поступает со своими новыми процессорами — она сначала выпускает новое поколение в базовом исполнении, а потом представляет продвинутые версии прошлого поколения. Например, компания представила процессор M1, после чего вышли ноутбуки MacBook Pro на процессорах M1 Max и M1 Ultra, после чего компания выпустила процессоры M2. Теперь же инсайдеры заявляют, что компания во втором квартале текущего года представит более производительные процессоры M2, которые будут реализованы в MacBook Pro нового поколения, а новое поколение процессоров M3 будет представлено в сентябре вместе со смартфонами и планшетами. Это довольно странно, конечно, но в этом есть логика.

Дело в том, что базовая версия процессора обычно устанавливается в ноутбуки MacBook Air, то есть не в самые производительные модели. За счёт этого производитель может продемонстрировать свои новые технологии, новый технологический процесс и не только, а потом, когда рынок получит необходимый апгрейд, компания выпустит в продажу более продвинутые чипы прошлого поколения, которые в каких-то параметрах новинке может и проигрывают, но дают больше вычислительных ядер и графических ядер. В любом случае пользователь получает более мощное решение, которого хватит на много лет вперёд, но, конечно, это важный момент для большинства покупателей — придётся ждать весны, чтобы увидеть новые процессоры.
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