Apple уже готовит процессоры M2 Ultra и M2 Extreme

Apple анонсировала новый чип M2 на мероприятии WWDC в начале этого месяца. Новый чип приносит улучшения как в процессор, так и в возможности графического процессора. MacBook Air и MacBook Pro — первые компьютеры Mac, поддерживающие этот чип, и Apple планирует выпустить различные варианты этого процессора в обозримом будущем. Согласно новому отчету, Apple планирует представить M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra и M2 Extreme на моделях Mac mini, MacBook Pro и Mac Pro. Марк Гурман из Bloomberg поделился в своем последнем информационном бюллетене Power On, что Apple работает над M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra и M2 Extreme для различных компьютеров Mac.

Слухи о новой модели Mac mini с чипами M2 и M2 Pro ходят уже давно, и сроки выпуска пока неизвестны. Помимо этого, Apple также планирует обновить 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro чипами M2 Pro и M2 Max. Недавно компания выпустила 13,3-дюймовый MacBook Pro начального уровня, оснащенный чипом M2. Вскоре компания представит 14-дюймовые и 16-дюймовые модели, а также обновленные внутренние компоненты, чтобы создать единую линейку продуктов. Однако сроки выхода пока неизвестны. Наконец, Гурман считает, что Apple планирует представить чипы M2 Ultra и M2 Extreme. Ранее в этом году Apple сообщала, что вскоре может быть выпущен новый Mac Pro, но никаких подробностей не было известно. Если Apple выпустит новый Mac Pro, он будет оснащен чипами M2 Ultra и M2 Extreme с просто безумной производительностью во всех приложениях.