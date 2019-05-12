Apple уже начала производство процессоров A13

2019-05-12, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Apple A13; [22]
Уже начато производство процессоров для нового семейства iPhone, которые выйдут осенью этого года.

Это однокристальная платформа Apple A13, выполненная по 7-нанометровому техпроцессу. Производством занимается компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing).

Пока началось только пробное производство, однако массовое планируют запустить к концу этого месяца. Поэтому дефицита чипов у Apple точно не будет.

Напомним, в этом году должны дебютировать тоже три модели: iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XR2 (названия предварительные). У старших будут 5,8-дюймовый и 6,5-дюймовый OLED-дисплеи и тройные камеры, у младшего — 6,1-дюймовый LCD дисплей и двойная камера. По предварительной информации, чип Apple A13 будет у всех троих.

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