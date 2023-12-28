Apple уже работает над шлемом Vision Pro 2

Шлем дополненной реальности Vision Pro от Apple вызывает большой интерес у многих энтузиастов, поскольку компания уже готовится к запуску гарнитуры в начале 2024 года. А сегодня появились данные, что в ожидании выхода продукта, компания уже занимается разработкой Vision Pro второго поколения, который, по сообщениям инсайдеров, будет иметь более яркий дисплей по сравнению с оригинальной моделью, а также улучшенную энергоэффективность. Журналисты The Elec со ссылкой на свои источники сообщили, что Apple планирует обновить дисплей у Vision Pro 2, дабы иметь существенный прирост по качеству картинки в будущем. Предстоящая модель Vision Pro будет оснащена панелью WOLED, тогда как версия Vision Pro 2 будет иметь дисплей OLEDoS, значительное улучшение по сравнению с панелями WOLED.

По сравнению с панелями WOLED, OLEDoS-дисплеи создают цвет и свет с помощью близко расположенных RGB-субпикселей на одном слое. Эта технология имеет два преимущества — дисплеи будут ярче и не потребуют дополнительного цветового фильтра (в дисплеях WOLED для фильтрации белого света используется цветной слой RGB). Кроме того, весь процесс более формирования изображения более эффективен, что существенно влияет на продолжительность работы от батареи. К сожалению, время работы от батареи на Vision Pro не позволяет находиться вдали от источника питания в течение длительного времени, но с благодаря использованию новой технологии дисплея Vision Pro 2 сможет значительно увеличить время автономной работы.