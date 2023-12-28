Apple уже работает над шлемом Vision Pro 2

Шлем дополненной реальности Vision Pro от Apple вызывает большой интерес у многих энтузиастов, поскольку компания уже готовится к запуску гарнитуры в начале 2024 года. А сегодня появились данные, что в ожидании выхода продукта, компания уже занимается разработкой Vision Pro второго поколения, который, по сообщениям инсайдеров, будет иметь более яркий дисплей по сравнению с оригинальной моделью, а также улучшенную энергоэффективность. Журналисты The Elec со ссылкой на свои источники сообщили, что Apple планирует обновить дисплей у Vision Pro 2, дабы иметь существенный прирост по качеству картинки в будущем. Предстоящая модель Vision Pro будет оснащена панелью WOLED, тогда как версия Vision Pro 2 будет иметь дисплей OLEDoS, значительное улучшение по сравнению с панелями WOLED.

По сравнению с панелями WOLED, OLEDoS-дисплеи создают цвет и свет с помощью близко расположенных RGB-субпикселей на одном слое. Эта технология имеет два преимущества — дисплеи будут ярче и не потребуют дополнительного цветового фильтра (в дисплеях WOLED для фильтрации белого света используется цветной слой RGB). Кроме того, весь процесс более формирования изображения более эффективен, что существенно влияет на продолжительность работы от батареи. К сожалению, время работы от батареи на Vision Pro не позволяет находиться вдали от источника питания в течение длительного времени, но с благодаря использованию новой технологии дисплея Vision Pro 2 сможет значительно увеличить время автономной работы.
Apple Vision Pro не подходит для людей в очках…
Согласно последней информации информационного издания Bloomberg, компания Apple активно работает над реше…
Бренд GMNG представил стильные геймерские столы…
Так как многие геймеры проводят за своими компьютерами очень много времени, крупные компании начинают вып…
SSD-накопители подорожают на 55%…
Аналитики рынка уверены, что в ближайшее время нас ждёт значительное повышение цен в отрасли хранения дан…
Apple Vision Pro столкнулся с проблемами производства компон…
Шлем дополненной реальности Apple Vision Pro был представлен на мероприятии WWDC 2023, но тогда компания …
Новый iMac очень трудно ремонтировать…
Недавно Apple обновила свой 24-дюймовый iMac, оснастив его первым 3-нм процессором M3. Вскоре после этого…
Huawei уже тестирует свою систему спутникового интернета…
Довольно известная на весь мир компания Huawei является одной, кто активно тестирует спутниковую интернет…
Apple готовит новую колонку HomePod с выпуклым дисплеем…
Apple работает над технологией генеративного искусственного интеллекта, которая будет интегрирована в нов…
Samsung Glasses начнут продавать уже в начале 2024 года…
Сегодня появилась информация от инсайдеров о том, что корейский гигант Samsung планирует назвать свое сле…
Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390HОбзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390H
Обзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбораОбзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбора

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor