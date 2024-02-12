Apple уже работает над новой версией Vision Pro

В начале текущего месяца компания Apple объявила о выпуске шлема дополненной реальности Vision Pro, и, если верить инсайдерам, компания уже работает над следующим поколением гарнитур дополненной реальности, чтобы улучшить пользовательский опыт и устранить определённые проблемы текущего поколения. Кроме того, ранее появлялась информация о том, что компания разрабатывает бюджетные варианты Vision Pro, которые будут стоить дешевле текущей модели, ведь цена нового Vision Pro — одна из причин, почему гаджет пока что не станет массовым продуктом. Вот только инсайдеры уверены, что нужно три-четыре поколения, чтобы шлем стал массовым гаджетом и избавился от основных проблем.

Например, гарнитура довольно тяжёлая для длительных сеансов, что делает её не таким уж идеальным устройством для просмотра фильмов или сериалов, а ведь для этого шлем и разрабатывался. Кроме того, продолжительность работы от батареи — ещё один аспект, который можно значительно улучшить. Apple утверждает, что батарея Vision Pro может прослужить до 3 часов в зависимости от сценария использования, а это значит, что будущие обновления для Vision Pro будут предоставлять более длительное время автономной работы, что для покупателей на самом деле будет очень важным бонусом. И, конечно, команда Apple работает над тем, чтобы удешевить новый продукт, потому что при цене в одну тысячу долларов желающих попробовать новинку будет существенно больше по вполне понятным причинам.
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