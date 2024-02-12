Apple уже работает над новой версией Vision Pro

Например, гарнитура довольно тяжёлая для длительных сеансов, что делает её не таким уж идеальным устройством для просмотра фильмов или сериалов, а ведь для этого шлем и разрабатывался. Кроме того, продолжительность работы от батареи — ещё один аспект, который можно значительно улучшить. Apple утверждает, что батарея Vision Pro может прослужить до 3 часов в зависимости от сценария использования, а это значит, что будущие обновления для Vision Pro будут предоставлять более длительное время автономной работы, что для покупателей на самом деле будет очень важным бонусом. И, конечно, команда Apple работает над тем, чтобы удешевить новый продукт, потому что при цене в одну тысячу долларов желающих попробовать новинку будет существенно больше по вполне понятным причинам.