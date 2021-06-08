Apple уже заказала батареи для своего электрокара

Внутренние источники сообщили, что Apple, практически технологический центр в США, может заключить партнерство с китайскими фирмами CATL и BYD для поставок аккумуляторов для планируемого электромобиля. Источники сообщают, что переговоры между тремя компаниями уже начались, хотя считается, что никаких конкретных договоренностей пока достигнуто не было. Новость также показывает, что Apple действительно продвигается вперед в своих планах по выпуску электромобиля — если уже даже аккумуляторы подбираются, то, вероятно, силовая установка тоже в планах. При этом нужно понимать, что заключение партнерских соглашений — лишь часть того, что предстоит компании перед запуском производства своего автомобиля. Дело в том, что компаниям, с которыми сейчас ведутся переговоры, производителю нужно будет еще договориться о производстве на территории США — иначе договора не будет.

То есть, оба гиганта из Китая должны будут построить свои заводы на территории США, нанять там сотрудников и дать им возможность работать. Это довольно дорогое удовольствие, особенно если учитывать, что рабочая сила в США стоит несравнимо дороже, чем в Китае. Соответственно, каждая батарея, произведённая на территории Китая, была бы дешевле даже с доставкой. Будем следить за новостями в этом направлении, но, вероятно, в сентябре производитель расскажет больше информации о своём продукте на рынке умных автомобилей. Будем надеяться, что цена авто будет не слишком высокой.
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