Apple уже завтра покажет новые iPad Pro

Инсайдеры обожают рассказывать секретные данные о новых продуктах за пару дней до их официального анонса — именно это и произошло сегодня. Сразу несколько поставщиков секретной информации рассказали, что планшеты iPad Pro, которые должны работать на процессоре M2, будут представлены сегодня или завтра. К сожалению, точно подтвердить или опровергнуть данную информацию пока что не выйдет, но хотелось бы напомнить, что буквально пару дней другие инсайдеры даже показывали фотографии с упаковками новых планшетов, так что, вероятно, слухи могут оказаться правдой. И хотя мы понимаем, что планшеты на новом процессоре будут обладать более высокой производительностью, сказать насколько они будут мощнее предыдущего поколения пока что трудно.

Например, если судить по ноутбукам, производительность с выходом моделей на М2 выросла на 20%, примерно этого же стоит ожидать и от планшетных компьютеров. Правда, вы не заметите этой разницы, так как на планшете просто невозможно реализовать сценарии, при которых процессор будет нагружен на сто процентов. Даже в видеоиграх современных процессор не работает на пределе своих возможностей, так что можно смело заявить, что если вы ожидали безумного прироста производительности, то можете смело отказываться от апгрейда. А вот тем, кто пользуется планшетами на более старых процессорах, стоит посмотреть в сторону новинки — они получат более высокую энергоэффективность, что сказывается на времени автономной работы.