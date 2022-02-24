Apple выпускает 4-ю бета-версию iOS 15.4 для разработчиков

Apple выпускает 4-ю бета-версию iOS 15.4, iPadOS 15.4, watchOS 8.5, HomePod 15.4 и macOS 12.3 для разработчиков в целях тестирования. tvOS 15.4 добавит закрытые сети Wi-Fi, улучшенный видеоплеер и так далее. Наряду с tvOS 15.4 beta 4 Apple также выпустила HomePod 15.4. В watchOS 8.5 появятся новые эмодзи и многое другое. В macOS 12.3 добавлен универсальный контроль, множество исправлений ошибок и улучшений производительности, а также 37 новых смайликов.

iOS 15.4 beta 4 будет иметь некоторые изменения, как и предыдущие бета-версии.

Комментарии и отзывы Apple beta iOS 15.4
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