Apple выпускает четвертую бета-версию iOS 14.5, tvOS 14.5, macOS Big Sur, 11.3 и watchOS 7.4

Apple выпускает четвертую бета-версию iOS 14.5, tvOS 14.5, macOS Big Sur, 11.3 и watchOS 7.4 разработчикам для тестирования. Скачать бета-версию можно уже сейчас через Apple Developer Center, конечно же если вы являетесь разработчиком. Размер прошивки составляет более 300 МБ. Компания Apple предоставляет разработчикам обновленные функции и улучшения, а также исправления известных ошибок и улучшение производительности, наряду с обновлениями безопасности и многое другое.

После завершения бета-теста, Apple выпустить финальную версию. Предположительно это будет 23 марта.
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