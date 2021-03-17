Apple выпускает четвертую бета-версию iOS 14.5, tvOS 14.5, macOS Big Sur, 11.3 и watchOS 7.4 разработчикам для тестирования. Скачать бета-версию можно уже сейчас через Apple Developer Center, конечно же если вы являетесь разработчиком. Размер прошивки составляет более 300 МБ. Компания Apple предоставляет разработчикам обновленные функции и улучшения, а также исправления известных ошибок и улучшение производительности, наряду с обновлениями безопасности и многое другое.

После завершения бета-теста, Apple выпустить финальную версию. Предположительно это будет 23 марта.