Apple выпускает iOS 15.0.2 и watchOS 8.0.1

Apple выпустила дополнительные обновления для своих платформ смартфонов и умных часов в виде iOS 15.0.2 и watchOS 8.0.1.

iOS 15.0.2 продолжает улучшать систему, сосредотачиваясь на исправлении существующих ошибок. Обновление исправляет такие ошибки:
  • Фотографии, сохраненные в вашей библиотеке из сообщений, могут быть удалены после удаления связанной беседы или сообщения
  • Кошелек iPhone с MagSafe может не подключаться к Find My
  • AirTag может не отображаться на вкладке «Найти мои предметы»
  • CarPlay может не открывать аудиоприложения или отключаться во время воспроизведения
  • Восстановление или обновление устройства может завершиться ошибкой при использовании Finder или iTunes для моделей iPhone 13

WatchOS 8.0.1 включает исправления ошибок для моделей Apple Watch Series 3. Обновление включает исправления для:
  • Для некоторых пользователей Apple Watch Series 3 ход обновления программного обеспечения может отображаться неточно
  • Настройки специальных возможностей могли быть недоступны для некоторых пользователей Apple Watch Series 3
Комментарии и отзывы Apple
Apple выпускает iOS 15.0.2 и watchOS 8.0.1…
Apple выпускает iOS 15.0.2 и watchOS 8.0.1Apple выпустила дополнительные обновления для своих платформ смартфонов и умных часов в виде iOS 15.0.2 и…
HP представила невероятно стильный ПК с огромным дисплеем…
HP представила невероятно стильный ПК с огромным дисплеемHP представила свой новейший моноблок (AIO) с большим и широким экраном, меньшими рамками и новейшими ком…
Apple выпустит Mac Mini с процессором M1X…
Apple выпустит Mac Mini с процессором M1XApple планирует выпустить Mac Mini с обновленным чипом M1X. На данный момент устройство поставляется с пр…
Steam Deck от Valve работает довольно странно…
Steam Deck от Valve работает довольно странноSteam Deck от Valve, как и многие другие начинания компании в области аппаратного обеспечения, вызвала не…
Huawei представила моноблок MateStation X за 1500 долларов…
Huawei представила моноблок MateStation X за 1500 долларовСегодня Huawei анонсировала свой самый первый моноблок, и это просто невероятный компьютер. MateStation X…
Valve представила консоль Steam Deck…
Valve представила консоль Steam DeckValve начнет поставки нового портативного игрового устройства под названием Steam Deck в декабре 2021 год…
Мини-ПК MSI Cubi N JSL оснащен платформой Intel Jasper Lake…
Мини-ПК MSI Cubi N JSL оснащен платформой Intel Jasper LakeКомпания MSI представила свой мини-ПК Cubi N JSL на чипсете Intel Jasper Lake на базе процессоров Intel C…
ZOTAC представила игровые системы G1 A5636 и G1 A5837 линейк…
ZOTAC представила игровые системы G1 A5636 и G1 A5837 линейкZOTAC представила игровые системы линейки MEK HERO. Игровые системы предлагают максимальную производитель…
Обзор Harper ABX-440. Развлекательный медиаплеер для дома Обзор Harper ABX-440. Развлекательный медиаплеер для дома
Обзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710UОбзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710U
Обзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобилеОбзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобиле
Лучший игровой ПК. AMD Ryzen 5 2600Лучший игровой ПК. AMD Ryzen 5 2600
Обзор Scan Tool Pro Black Edition. Диагностический сканерОбзор Scan Tool Pro Black Edition. Диагностический сканер
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor