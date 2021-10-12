Apple выпускает iOS 15.0.2 и watchOS 8.0.1…

Apple выпустила дополнительные обновления для своих платформ смартфонов и умных часов в виде iOS 15.0.2 и watchOS 8.0.1.
iOS 15.0.2 продолжает улучшать систему, сосредотачиваясь на исправлении существующих ошибок. Обновление исправляет такие ошибки:
- Фотографии, сохраненные в вашей библиотеке из сообщений, могут быть удалены после удаления связанной беседы или сообщения
- Кошелек iPhone с MagSafe может не подключаться к Find My
- AirTag может не отображаться на вкладке «Найти мои предметы»
- CarPlay может не открывать аудиоприложения или отключаться во время воспроизведения
- Восстановление или обновление устройства может завершиться ошибкой при использовании Finder или iTunes для моделей iPhone 13
WatchOS 8.0.1 включает исправления ошибок для моделей Apple Watch Series 3. Обновление включает исправления для:
- Для некоторых пользователей Apple Watch Series 3 ход обновления программного обеспечения может отображаться неточно
- Настройки специальных возможностей могли быть недоступны для некоторых пользователей Apple Watch Series 3