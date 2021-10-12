Apple выпускает iOS 15.0.2 и watchOS 8.0.1 Apple выпустила дополнительные обновления для своих платформ смартфонов и умных часов в виде iOS 15.0.2 и watchOS 8.0.1. Apple выпустила дополнительные обновления для своих платформ смартфонов и умных часов в виде iOS 15.0.2 и watchOS 8.0.1. iOS 15.0.2 продолжает улучшать систему, сосредотачиваясь на исправлении существующих ошибок. Обновление исправляет такие ошибки: Фотографии, сохраненные в вашей библиотеке из сообщений, могут быть удалены после удаления связанной беседы или сообщения

Кошелек iPhone с MagSafe может не подключаться к Find My

AirTag может не отображаться на вкладке «Найти мои предметы»

CarPlay может не открывать аудиоприложения или отключаться во время воспроизведения

Восстановление или обновление устройства может завершиться ошибкой при использовании Finder или iTunes для моделей iPhone 13 iOS 15.0.2 продолжает улучшать систему, сосредотачиваясь на исправлении существующих ошибок. Обновление исправляет такие ошибки: WatchOS 8.0.1 включает исправления ошибок для моделей Apple Watch Series 3. Обновление включает исправления для: Для некоторых пользователей Apple Watch Series 3 ход обновления программного обеспечения может отображаться неточно

Настройки специальных возможностей могли быть недоступны для некоторых пользователей Apple Watch Series 3 WatchOS 8.0.1 включает исправления ошибок для моделей Apple Watch Series 3. Обновление включает исправления для: Автор - Bulat . Размещено: Сегодня 11:47 . Продукт - Apple Комментарии и отзывы Apple

Apple выпускает iOS 15.0.2 и watchOS 8.0.1…

Apple выпустила дополнительные обновления для своих платформ смартфонов и умных часов в виде iOS 15.0.2 и… Apple выпустила дополнительные обновления для своих платформ смартфонов и умных часов в виде iOS 15.0.2 и…

HP представила невероятно стильный ПК с огромным дисплеем…

HP представила свой новейший моноблок (AIO) с большим и широким экраном, меньшими рамками и новейшими ком… HP представила свой новейший моноблок (AIO) с большим и широким экраном, меньшими рамками и новейшими ком…

Apple выпустит Mac Mini с процессором M1X…

Apple планирует выпустить Mac Mini с обновленным чипом M1X. На данный момент устройство поставляется с пр… Apple планирует выпустить Mac Mini с обновленным чипом M1X. На данный момент устройство поставляется с пр…

Steam Deck от Valve работает довольно странно…

Steam Deck от Valve, как и многие другие начинания компании в области аппаратного обеспечения, вызвала не… Steam Deck от Valve, как и многие другие начинания компании в области аппаратного обеспечения, вызвала не…

Huawei представила моноблок MateStation X за 1500 долларов…

Сегодня Huawei анонсировала свой самый первый моноблок, и это просто невероятный компьютер. MateStation X… Сегодня Huawei анонсировала свой самый первый моноблок, и это просто невероятный компьютер. MateStation X…

Valve представила консоль Steam Deck…

Valve начнет поставки нового портативного игрового устройства под названием Steam Deck в декабре 2021 год… Valve начнет поставки нового портативного игрового устройства под названием Steam Deck в декабре 2021 год…

Мини-ПК MSI Cubi N JSL оснащен платформой Intel Jasper Lake…

Компания MSI представила свой мини-ПК Cubi N JSL на чипсете Intel Jasper Lake на базе процессоров Intel C… Компания MSI представила свой мини-ПК Cubi N JSL на чипсете Intel Jasper Lake на базе процессоров Intel C…