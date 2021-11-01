Apple выпускает macOS Monterey 12.1 beta 1

Вслед за недавним выпуском macOS Monterey Apple выпустила новую бета-версию macOS, macOS Monterey 12.1 beta 1.

MacOS Monterey 12.1 beta 1 доступна как разработчикам, так и участникам программы публичного бета-тестирования Apple. Поскольку это первая бета-версия macOS 12.1, пройдет некоторое время, прежде чем будет выпущена финальная версия программного обеспечения. Новое программное обеспечение macOS Monterey 12.1 содержит ряд исправлений ошибок и улучшений производительности Mac, обновление также содержит некоторые новые функции. Одной из новых функций, которые появятся на Mac с этим обновлением, является поддержка Apple SharePlay, эта функция была недавно добавлена ​​в iPhone и iPad, когда Apple выпустила обновления программного обеспечения iOS 15.1. SharePlay позволяет вам смотреть фильмы и телешоу с друзьями через FaceTime, это стало одной из основных новых функций в iOS 15 и macOS Monterey.
Комментарии и отзывы macOS Monterey 12.1 beta 1
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