Apple выпускает общедоступную бета-версию iOS 15.2 и iPadOS 15.2

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 15.2 для iPhone и iPadOS 15.2 Public Beta 2 для iPad, программное обеспечение выходит на следующий день после выпуска бета-версии для разработчиков. В новой публичной бета-версии 2 iOS 15.2 и публичной бета-версии 2 iPadOS 15.2 добавлен ряд новых функций для iPhone и iPad.

Некоторые из новых функций, включенных в это обновление программного обеспечения, будут включать новую функцию Legacy Contact. Это позволяет вам указать кого-то, кто может иметь доступ к вашему устройству и вашему контенту в случае вашей смерти. Это может быть полезной функцией, поскольку у родственников умерших людей возникли проблемы с доступом к устройствам своих близких и контенту. Apple также добавила функцию «Скрыть мою электронную почту» в приложении «Почта» в iOS 15.2 и iPadOS 15.2, теперь вы можете выбрать эту функцию из приложения на своем устройстве. Также есть некоторые обновления для приложения «Найти меня», которые включают новую опцию «Элементы, которые могут отслеживать меня», при этом будут отображаться элементы поблизости, которые можно использовать для отслеживания вашего местоположения.
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