Apple выпускает релизную версию tvOS 15.1 Release Candidate для разработчиков

Apple выпустила для разработчиков tvOS 15.1 Release Candidate, программное обеспечение было выпущено вместе с iOS 15.1 и iPadOS 15.1 Release Candidate, watchOS 8.1 Release Candidate и macOS Monterey Release Candidate.

Новый tvOS 15.1 Release Candidate должен стать последней бета-версией tvOS от Apple, если предположить, что в программном обеспечении не обнаружено никаких проблем. Это должна быть версия tvOS 15.1, которая будет доступна для всех. Ожидается, что Apple также сделает ее доступной для публичных бета-тестеров. В новом программном обеспечении tvOS 15. исправлены некоторые ошибки и улучшена производительность, а также добавлены некоторые новые функции в Apple TV. Одна из новых функций Apple TV - SharePlay, она предназначена для работы с iPhone, iPad и Mac и позволит вам смотреть телешоу и фильмы с друзьями через FaceTime. Apple подтвердила, что macOS Monterey выйдет в следующий понедельник, 25 сентября.
Комментарии и отзывы Apple tvOS 15.1 Release Candidate
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