Apple выпустила 6 бета-версию iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 и tvOS 16 в целях тестирования

Компания Apple выпустила 6 бета-версию iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 и tvOS 16 в целях тестирования.

Бета-версия под номером 6 доступна пользователям зарегистрированным в программе Apple Developer. tvOS 16 обеспечивает возможность подключения между устройствами для разработчиков и приложений Apple Watch на телевизоре. Добавлены новые дополнения, например поддержка Nintendo Joy-Cons, контроллеров Pro, HDR10+ и многое другое. watchOS 9 добавляет новые циферблаты, поддержку мерцательной аритмии в приложении ЭКГ, новые функции отслеживания сна и так далее.

В свою очередь, iOS 16 принесет множество дополнений, включая обновленный экран блокировки, новый режим фокусировки, библиотеку фотографий iCloud и многое другое.