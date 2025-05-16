Apple выпустила CarPlay Ultra, но только для Aston Martin

Вчера компания Apple официально запустила новое поколение своей автомобильной платформы — CarPlay Ultra. Сначала система станет будет реализована в новых автомобилях бренда Aston Martin, заказанных в США и Канаде, а в ближайшие недели её начнут получать и уже модели с поддерживаемыми мультимедийными системами. Также Apple подтвердила, что Hyundai, Kia и Genesis работают над интеграцией CarPlay Ultra в свои автомобили. Впервые о следующей версии CarPlay компания рассказала ещё в 2022 году, обещая запуск в 2024-м. Однако сроки сдвинулись, и пока неизвестно, когда система появится у других производителей, которые изначально заявляли о поддержке — например, Porsche.

Одним из ключевых новшеств CarPlay Ultra стало расширенное управление бортовыми функциями. Теперь можно использовать сенсорный экран, физические кнопки автомобиля или Siri для настройки радио и климата. Кроме того, появились новые виджеты, которые работают от iPhone и автоматически адаптируются под экран автомобиля или приборную панель, чтобы водитель мог быстро видеть нужную информацию. По словам Apple, CarPlay Ultra строится на основе предыдущей версии CarPlay, но теперь покрывает все дисплеи в салоне. Водители смогут видеть данные в реальном времени на приборной панели с анимированными и детализированными изображениями спидометра, тахометра, уровня топлива, температуры и других показателей. Кроме того, на экранах можно будет выводить информацию с iPhone.