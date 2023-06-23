Apple выпустила SDK для разработки софта под Vision Pro

Чуть больше двух недель прошло презентации, на которой Apple представила долгожданную гарнитуру дополненной реальности Vision Pro. Тогда Apple продемонстрировала возможности гарнитуры с помощью своих собственных приложений и приложений, созданных в секрете отобранными разработчиками вроде Disney. Но теперь Apple готова распахнуть двери для своего сообщества разработчиков перед запуском Vision Pro в 2024 году, выпустив набор разработки программного обеспечения для операционной системы visionOS. Набор для разработки SDK visionOS теперь доступен через Xcode в версии 15 beta 2 для зарегистрированных разработчиков. «Глобальное сообщество разработчиков Apple сможет создавать совершенно новый класс пространственных приложений, полностью использующих неограниченную платформу Vision Pro и сочетающих цифровой контент с физическим миром», — заявили в компании Apple.

Также в компании объяснили, что разработчики могут использовать Reality Composer Pro в Xcode для подготовки и предварительного просмотра новых 3D-моделей, анимаций и звуков для использования с Vision Pro. Но самая большая новость связана с «Симулятором», который позволяет разработчикам увидеть, как будут выглядеть их приложения в виртуальных тестовых комнатах — среди них есть гостиная, кухня и музей. Apple даже позволяет вам регулировать уровень освещения для каждой комнаты, чтобы увидеть, как ваше приложение будет выглядеть в разное время суток. Это будущее.