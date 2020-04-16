Apple выпустила бета-версии для операционных систем iOS, tvOS, watchOS

Компания Apple выпустила вторую бета-версию для операционных систем iOS 13.4.5, tvOS 13.4.5 и watchOS 6.2.5. Версии доступны для разработчиков и предлагают возможность тестирования. iOS 13.4.5 предлагает улучшение производительности. ОС watchOS 6.2.5 beta 2 можно загрузить на Apple Watch с помощью специального приложения Apple Watch на вашем iPhone.

Как и iOS 13.4.5, watchOS 6.2.5 содержит исправления ошибок и улучшения производительности. Бета-версия tvOS 13.4.5 можно загрузить на устройствах Apple TV четвертого и пятого поколения. Обновление почти ничего не дает. Загрузить бета-версии через настройки вашего устройства.