Apple выпустила бета-версию iOS 14 и iPadOS 14

Для участников общедоступного бета-тестирования компания Apple подготовила бета-версии операционных систем iOS 14 и iPadOS 14. Пользователи которые используют третью бета-версию, могут обновиться до 4 бета-версии через беспроводное соединение. iOS 14 - это крупное обновление, которое приносит много нового. Пользователи получили библиотеку приложений, которая позволит хранить все в одном месте.

Apple также представила первую бета-версию macOS Big Sur - центр управления для Mac. macOS Big Sur предлагает множество новых дополнений, доработанный дизайн для ОС macOS, изменен дизайн окон, цветовая палитра, системные звуки и многое другое.
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