Apple выпустила бета-версию операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5 Beta 8

Apple выпустила восьмую бета-версию iOS 14.5 и iPadOS 14.5 Beta 8 для разработчиков. Если учитывать тот факт, что сколько бета-версий было у iOS 14.5 и iPadOS 14.5, можно предположить, что компания готовит новую операционную систему iOS 15 и возможно она будет представлена на предстоящем мероприятии Spring Loaded, которая состоится 20 апреля.

Новая бета-версия iOS 14.5 и iPadOS 14.5 Beta 8 содержит многочисленные исправления ошибок и улучшения. Разработчики уже могут скачать бета-версию, стоит отметить, для того чтобы установить новую версию, на устройстве должна быть установлена предыдущая бета-версия.
Комментарии и отзывы Apple iOS 14.5 и iPadOS 14.5 Beta 8
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Apple выпустила бета-версию операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5 Beta 8

Apple выпустила восьмую бета-версию iOS 14.5 и iPadOS 14.5 Beta 8 для разработчиков. Если учитывать тот ф...
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