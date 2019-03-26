После долгого бета-тестирования Apple выпустила финальную версию iOS 12.2 для iPhone , iPad и iPod touch. Поддерживаются службы потокового видео Apple TV, Apple TV Channels и Apple News Plus.

Кроме того, операционная система обеспечивает поддержку AirPlay 2 и HomeKit на сторонних телевизорах. Пользователи могут использовать голосовой помощник Siri для воспроизведения телепередач, фильмов и музыки на своих устройствах HomeKit, произнося соответствующую голосовую команду.

Пользователи также могут настроить функцию экранного времени немного более подробно, чтобы увидеть, какое приложение они использовали и сколько времени. Была улучшена конфиденциальность мобильного браузера Safari. Веб-сайты больше не могут по умолчанию получить доступ к данным акселерометра и гироскопа, если пользователь явно не хочет этого. Свежее обновление также включает в себя четыре новых Animojis, включая кабана, акулу, жирафа и сову. Animojis можно использовать в iMessages и FaceTime.