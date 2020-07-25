Apple выпустила обновление для умных часов watchOS 7 beta 3

Apple выпустила watchOS 7 beta 3 для разработчиков. Новый watchOS 7 включает в себя новые функции, такие как отслеживание сна, новые функции циферблата, улучшения фитнеса и многое другое. Также были добавлены велосипедные маршруты, позволяя не доставать смартфон и смотреть маршрут. В новом обновлении добавлены танцевальные тренировки. Пользователи могут создавать и делиться циферблатами с другими людьми, а также добавлять циферблаты из интернета. Улучшено отслеживание калорий для режима базовая тренировка, время восстановления и функциональная тренировка.