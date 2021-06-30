Apple выпустила обновление iOS 14.7 и iPadOS beta 4 для разработчиков

Большинство пользователей надеялись, что компания Apple выпустит финальную версию программного обеспечения iOS 14.7 и iPadOS 14.7, но Apple решили выпустить четвертую бета-версию, которая стала доступной для зарегистрированных разработчиков. Обновление доступно для скачивания. Его можно загрузить так же как и обычные обновления iOS или iPadOS. Четвертая бета-версия не содержит каких-либо новых улучшений и функций, но разработчик утверждает, что iOS 14.7 и iPadOS работает плавно и стабильнее, что предыдущая версия. Кроме того, известно, Apple уже работает над ОС iOS 15 и iPadOS 15.

Финальная версия iOS 14.7 и iPadOS 14.7 выйдет в следующем месяце.