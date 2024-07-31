Apple выпустила операционные системы с Apple Intelligence на борту

Вчера компания Apple выпустила бета-версии операционных систем iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1 для разработчиков, добавив расширенные возможности Apple Intelligence, которые многим пользователям действительно существенно упростят жизнь. Например, одной из ключевых особенностей новых ОС можно назвать апгрейд браузера Safari с использованием Apple Intelligence — здесь реализована бесшовная интеграция, так что пользоваться функциями на базе искусственного интеллекта очень просто и удобно. Пользователю не нужно запускать какой-то сторонний софт, взаимодействовать с различными сайтами и так далее. Например, теперь можно просто дать команда составить краткий пересказ статьи на странице и браузер сам сделает это в локальном формате без отправки информации на серверы компании.

Это обновление Safari будет весьма полезным для пользователей, читающих много и на постоянной основе, поскольку больше не придётся просматривать огромные статьи в поисках важных данных — ИИ может делать это самостоятельно и сэкономить человеку массу времени. Но в настоящее время функция доступна только в режиме чтения, и пользователи должны активировать её вручную, чтобы воспользоваться преимуществами обновления, так как ИИ-технология слегка скрыта в интерфейсе (вероятно, это сделали специально). В будущем эта фишка позволит переманить пользователей из других популярных браузеров, где подобной технологии нет и не будет в ближайшем будущем.
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