Apple выпустила пятые бета-версии iOS 16 и iPadOS 16

Компания Apple выпускает пятые бета-версии ОС iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS Ventura и tvOS 16 с многочисленными исправлениями и улучшениями. Пользователи участвующие в программе Apple Developer Program могу загрузить и установить пятые бета-версии iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS Ventura и tvOS 16 на совместимые устройства.

В Apple Beta 5 iOS 16 индикатор заряда батареи в строке состояния для iPhone становится желтым в режиме низкого энергопотребления и зеленым во время зарядки. Добавлен новый звук Ping iPhone при отправке запроса на сопряженный iPhone с Apple Watch. Появилась новая заставка Find M, а также добавлен новый визуализатор аудио для виджета «Исполняется» на экране блокировки. Полноэкранный музыкальный проигрыватель на экране блокировки получает новую анимацию. Значки Dolby Atmos и Lossless в Apple Music теперь отображаются вместе с жанром и датой выпуска.